Elisabetta Canalis, la foto in costume su Instagram manda i fan in delirio

Tra le show girl italiane non può non meritare un discorso a parte la bellissima Elisabetta Canalis. Da tempo, infatti, come si suol dire, è sulla cresta dell’onda e la sua bellezza sembra non essere minimamente intaccata dallo scorrere del tempo a cui tutta l’umanità è, spesso suo malgrado, sottoposta. Si è adattata molto bene, per così dire, ai tempi. Così, anche sui social non perde mai occasione di tenere vivo il suo legame con i suoi seguaci.

Ultimamente proprio con loro ha condiviso uno scatto non di poco conto, come si suol dire, in cui la si vede con indosso nient’altro che un costume. Caratteristica non di poco conto il fatto che la foto è stata scattata ad una foto, creando un effetto davvero molto bello.

Elisabetta Canalis in costume, fan a bocca aperta

Ovviamente lo scatto in questione ha riscosso in pochissimo tempo un notevole successo raggiungendo un numero sia di “like” che di commenti davvero notevole. Inoltre, non è certo la prima foto di questo tenore che la bella show girl ha condiviso. Di recente, infatti, ha mostrato uno spacco vertiginoso che anch’esso ha mandato in orbita i suoi seguaci.