Estrazione Million Day oggi 17 febbraio | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Immancabile, torna anche quest’oggi in maniera inevitabile l’appuntamento con quella che è una delle lotterie in senso assoluto più amate ed attese in Italia. Si tratta, infatti, del fantastico Million Day. L’appuntamento, come è a dir poco noto ormai, è alle ore 19.00 e noi, come da tradizione, proporremo a tutti i nostri lettori una diretta dell’estrazione. Il nostro auspicio, ovviamente, è quello di dare il nostro piccolo contributo affinché voi tutti possiate portare a casa il montepremi pari ad un milione di euro. Scopriamo insieme quali sono i cinque numeri estratti oggi.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 17 FEBBRAIO 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 17 febbraio | Come si gioca

In breve, per prender parte a questo fantastico gioco non dovrai fare altro che scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55 ed attendere, ovviamente, l’estrazione delle ore 19.00. Il costo di un singolo biglietto è pari a 1 € e starà a te, ovviamente, scegliere quanti biglietti comprare per aumentare le tue probabilità di vincita. Buon divertimento ed in bocca al lupo!

Estrazione Million Day oggi 17 febbraio | Gioca responsabile

Ricorda, ovviamente, di giocare sempre in maniera responsabile dal momento che il gioco d’azzardo, oltre a delle alte probabilità di vincere cifre considerevoli, anche anche dei risvolti negativi come la ludopatia. A tal proposito, dunque, ricorda sempre di collocare, almeno in cuor tuo e nella tua mente, il divertimento al primo posto.