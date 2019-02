Oggi, domenica 17 febbraio, si celebra La giornata mondiale del gatto. Vediamo insieme chi sono le celebrità dello showbiz italiano che condivideranno questa giornata con i loro amici a quattro zampe.

Adorabili, eleganti e dal muso tenero, i gatti continuano a far impazzire milioni di persone. Da anni ormai, sono in molti a scegliere il tenero felino come animale da compagnia. Dal 1990 è stata istituita “La giornata mondiale del gatto“, che ricade ogni 17 febbraio, proprio per abbattere i pregiudizi di cui l’animale è vittima da secoli. Una vera e propria moda spopolata anche tra i vip italiani che oggi sono pronti a celebrare questo giorno insieme ai loro amici a quattro zampe. Tra questi Valeria Marini, che ormai da anni condivide la sua “vita stellare” con tre Persiani Cincillà: Sexy, Stella e la loro figlia SexyStar. Quest’ultima ha rubato il cuore della showgirl con la sua abitudine di posizionarsi sulle sue spalle proprio come un collo di pelliccia. I tre gatti possono ritenersi più che fortunati con una padrona come la Marini, in quanto Valeria non bada a spese per la loro cura. Vero e proprio gattofilo è Cristiano Malgioglio che ormai è inseparabile dalla sua gatta Pupa. Il cantante ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip era più determinato che mai a portare all’interno della casa di Cinecittà la sua amica pelosa, difficile il compito degli autori di dissuaderlo dal suo intento. Beh, per la giornata mondiale del gatto non si poteva che omaggiarli con un articolo a loro dedicato.

Da Anna Falchi a Belen Rodriguez: le star amanti dei gatti

Anna Falchi oltre a prendersi cura del suo gatto, ha l’abitudine insieme alla figlioletta di portare del cibo anche ai gatti meno fortunati che vivono per strada. Anna dichiara di sentirsi lei stessa un po’ gatta, selvaggia al punto giusto. Il suo primo gatto è entrato nella vita della Falchi a soli 6 anni, un gatto nero di nome Miao. Non a caso, quindi, da anni la showgirl è stata scelta come madrina allo Super Cat Show a cura dell’Arca onlus. Poco più di un anno fa, alla lunga schiera dei vip amanti dei gatti, si è aggiunta anche Belen Rodriguez. Un gatto grigio dal viso paffuto è entrato a far parte della famiglia Rodriguez come regalo per il piccolo Santiago. Stich è il nome del felino che ha conquistato i milioni di seguaci della showgirl argentina. Infine a smentire la superstizione che i gatti portino sfiga è l’ex Miss Italia Miriam Leone che porta sempre con sé come portafortuna un baffo del suo gatto Gaetano. Questi e tanti altri ancora sono i vip che non hanno resistito al fascino dei felini che, dopo anni di persecuzioni, sembrano aver finalmente ottenuto il loro riscatto.