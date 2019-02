Inter vs Sampdoria e Napoli vs Torino streaming: come seguirle, no roja directa

La 24a giornata di Serie A ha fino a questo momento riservato uno spettacolo di assoluto livello e la notizia più lieta è che forse il meglio deve ancora venire. Già, perché per questa sera sono in programma due gare tutte da vivere. Alle ore 18.00, infatti, scenderanno in campo l’Inter e la Sampdoria in una gara che promette fuoco e fiamme dopo le polemiche relative alla posizione dell’ormai ex capitano nerazzurro Mauro Icardi.

Alle 20.30, poi, sarà la volta di Napoli vs Torino, con gli azzurri che vorranno dar seguito alla vittoria europea contro lo Zurigo e cercheranno di tornare a correre dopo il mezzo passo falso di Firenze. Insomma, lo spettacolo sarà di elevatissimo livello per tutti gli amanti del grande calcio.

Inter vs Sampdoria e Napoli vs Torino in streaming ed in televisione

Entrambi i match in questione saranno visibili in diretta televisiva sui canali di Sky Sport e non su DAZN. Di conseguenza, ci saranno anche dei ricchi ed ampi pre e post partita. Inoltre, dal momento che a vostra disposizione c’è la fantastica app di Sky Go, ricorda che potrai seguire queste gare anche da mobile in maniera del tutto gratuita. A parte queste soluzioni, le altre che si trovano sul web non sono, per così dire, legali, fatte ovviamente le dovute distinzioni e considerando le eccezioni del caso.