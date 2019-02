Isola dei Famosi 2019, brogli durante le prove: “Vogliono far vincere Soleil”

Tornano le polemiche sull’Isola dei Famosi 2019, il reality condotto da Alessia Marcuzzi è infatti finito nell’occhio del ciclone per via di alcuni utenti di Twitter che avrebbero segnalato delle irregolarità che pare abbiano aiutato la Sorge a vincere.

Polemiche Isola 2019: Prova del Fuoco truccata per Soleil

La conduttrice dell’Isola, Alessia Marcuzzi, non riesce a tirarsi fuori da questi momenti di difficoltà e, anche quest’anno, sul programma arriva una vera e proprio bufera. Soleil una concorrente dell’Isola dei Famosi 2019, arrivata da poco, avrebbe vinto la Prova del Fuoco diventando così il leader della settimana e riuscendo ad ottenere un premio speciale: trascorrere sulla Isla Bonita del tempo insieme al suo nuovo flirt. Jeremias Rodriguez. Fin qui niente di strano, peccato però che alcuni utenti di Twitter seguaci del programma, abbiano messo a confronto diversi screen della Prova del Fuoco tenutasi mercoledì all’Isola dei Famosi e avrebbero urlato al complotto. Dalle immagini pare infatti che la fiamma della Sorge fosse stata molto meno intensa rispetto a quella degli altri concorrenti, portandola così ad una vittoria assicurata.

Isola 2019: Soleil sull’isola per fare “caos”

Ma non finisce qui, Alberto Dandolo, del resto su Dagospia. avrebbe anche dichiarato che la Sorge (che ricordiamo anche nei panni di corteggiatrice a Uomini e Donne) sarebbe stata mandata sull’Isola dei Famosi per creare un po’ di caos amoroso e dare vita a qualche flirt, cercando di risvegliare l’ormone dei maschi dell’Isola dei Famosi 2019. Queste sarebbero state le indicazioni ricevute da Soleil da parte dalla sua agenzia di management. Insomma, se così fosse, si capirebbe perché la fiamma della Prova del Fuoco era molto meno potente rispetto a quella degli altri concorrenti. La produzione, concorde con il manager della concorrente, l’avrebbe fatta vincere allo scopo di portare sull’Isola Bonita Jeremias Rodriguez e agitare un pochino la curiosità dei fan per questa nuova edizione dell’Isola dei famosi 2019 che, a oggi, ancora arranca in termini di ascolti.

