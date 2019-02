Sanremo, non si placano le polemiche: parole dure di Loredana Bertè

Sono passati ormai diversi giorni a partire dalla finalissima del festival di Sanremo eppure le polemiche non si sono ancora placate. Istantanee, infatti, le parole molto dure che ha usato Ultimo, nei confronti dei giornalisti prima e del sistema di votazioni e di attribuzioni delle posizioni poi. Dopo il ragazzo, poi, ha deciso di tornare a parlare anche Loredana Bertù. Con la sua “Cosa ti aspetti da me” ha, infatti, raccolto un ottimo riscontro in termini di ascolti e di apprezzamenti anche se, alla fine, ha chiuso solo, si fa per dire, al quarto posto.

A tal proposito, ecco alcune parole rilasciate ai taccuini del “Corriere della Sera”: “Sinceramente non mi aspettavo che non mi facessero salire sul podio. E, sì, speravo di vincere anche per riscattare mia sorella Mimì”.

Loredana Bertè, polemiche dopo Sanremo

Ovviamente, poi, ha parlato anche dei commenti duri di Ultimo, toccando anche la questione relativa al televoto: “La questione del televoto e delle giurie è molto spigolosa. Credo che nel suo caso, come nel mio, la delusione arrivi dalla forte discrepanza fra il plauso del pubblico e il mancato risultato finale. A me però sul podio manco mi ci hanno fatto arrivare…” Insomma, parole non proprio dolci per la storica cantante!