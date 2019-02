Mia Martini, splendido omaggio della sorella a Serena Rossi: che emozione

E’ tornata in auge, negli ultimi giorni, Mia Martini, a distanza di diversi anni dalla sua morte. Questo si spiega grazie allo splendido film “Io sono Mia” realizzato con la partecipazione di Serena Rossi, nota attrice che in questo film ha indossato i panni proprio di Mimì con dei risultati a dir poco eccellenti e commoventi. Proprio l’attrice napoletana è stata ospite quest’oggi a Domenica In.

Tanti i momenti emozionanti, a partire da quando il suo compagno Davide Denvenuto le ha chiesto la mano per sposarla. Senza ombra di dubbio è stato questo il momento più memorabile per lei, ma un altro episodio non può assolutamente passare in secondo piano dal momento che si tratta di un qualcosa di unico.

Mia Martini, omaggio della sorella a Serena Rossi

La sorella di Mimì ha infatti regalato alla nota attrice, straordinaria nel film, la chitarra della storica cantante. Queste le parole di Olivia Bertè nel momento in cui ha consegnato a Serena Rossi questo straordinario dono: “Ce l’aveva sempre con lei, ora ho desiderio che ce l’abbia tu. È stata recuperata anni fa grazie a degli amici”. Anche in questo caso, la Rossi ha fatto fatica a nascondere la forte emozione provata ed a trattenere le lacrime.