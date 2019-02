Nadia Toffa Le Iene, sorpresa per tutti: in studio con un nuovo look

Nadia Toffa è giunta in studio a Le Iene per condurre questa nuova puntata di domenica 17 febbraio 2019. In tanti si sono chiesti come si sarebbe presentata in questo nuovo show: ecco, finalmente, l’abbiamo scoperto.

Niente parrucca, anche questa volta. I capelli di Nadia Toffa hanno ripreso a crescere e infatti ha deciso di andare in onda senza ricorrere all’uso della parrucca. Tuttavia, il look è cambiato. Sì, perché Nadia è diversa dalle altre volte.

Nadia Toffa con un nuovo look a Le Iene: niente parrucca

Addio parrucca! Finalmente Nadia è riuscita a liberarsene ed è andata in diretta con i suoi capelli. Il look è cambiato perché Nadia Toffa ha deciso per una capigliatura tutta nuova. Sembra gel, forse crema per capelli e sicuramente tanta lacca. Sì, perché i capelli sono letteralmente attaccati alla testa.

Così, tra lo stupore del pubblico, Nadia Toffa si presenta in studio con questa nuova capigliatura. Con tanti applausi da parte dei presenti in studio. E, soprattutto, tanta energia. Tantissima. Infatti ha iniziato questa nuova puntata con un sorriso smagliante e un tono della voce squillante.

Gli aggiornamenti da Instagram di Nadia Toffa

Nadia Toffa ha scoperto di avere una nuova famiglia da quando ha annunciato di avere un tumore. I suoi follower le sono sempre accanto. Così, tra un messaggio e l’altro, li informa sul proprio stato di salute.

Anzi, in realtà, sono i fan a cercare Nadia Toffa più che il contrario. Molte volte, le persone che le scrivono hanno la sua stessa malattia e si trovano pertanto in una situazione di forte tribolazione. Così, scambiando qualche chiacchiera con Nadia, ritrovano un pizzico di serenità e conforto. E, molto probabilmente, accade lo stesso anche per Nadia Toffa. Questo è l’enorme potere del calore umano.