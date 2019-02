Piero Fassino coinvolto in incidente stradale: ecco le sue condizioni

Incidente stradale per Piero Fassino. Sì, purtroppo è proprio così. E l’ha detto chiaramente lui stesso su Facebook. Il parlamentare è stato coinvolto in un incidente stradale: un bello spavento per lui, ma per fortuna nulla di grave. L’episodio è accaduto nelle vicinanze di Orbetello, in Toscana, provincia di Grosseto. Una prognosi di 20 giorni per una frattura allo sterno: questo il bollettino medico.

Cos’è successo a Piero Fassino?

E’ successo sulla via Aurelia. La notizia dell’incidente è stata diffusa dallo stesso Fassino attraverso un post su Facebook, pubblicato per tranquillizzare tutti quelli che si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Piero Fassino ha scritto: “Ciao a tutti, so che alcuni hanno saputo che sono stato coinvolto in un incidente d’auto. Sono stato portato all’Ospedale di Orbetello e dimesso qualche ora dopo con la diagnosi di una frattura dello sterno e con una prognosi di 20 giorni. A parte il forte dolore causato dalla frattura, sto bene e sto tornando a Roma. Vorrei tranquillizzare e ringraziare chi si è preoccupato. Purtroppo dovrò annullare gli impegni dei prossimi giorni, ma saranno riprogrammati presto”.