Serena Rossi, momento emozionante a Domenica In: l’attrice in lacrime

Si tratta di un momento a dir poco ricco di novità e di gioie per la bellissima attrice Serena Rossi. Dopo il successo raccolto prima con il film su Mia Martini e poi con la sua ospitata a Sanremo, arriva per lei una splendida novità che, però, riguarda più la sua sfera privata che quella invece più squisitamente privata. Da tempo, infatti, è fidanzata con Davide Devenuto, attore di fiction di successo come “Un posto al sole” , da cui ha avuto anche un figlio di nome Diego.

La coppia convive da tempo ed ora potrebbe essere arrivato il momento del grande e definitivo salto. I due, infatti, potrebbero convolare a nozze e la notizia è arrivata in diretta a Domenica In tra l’emozione della cantante.

Serena Rossi in lacrime a Domenica In

Mentre la cantante era impegnata in una intervista con Mara Venier, in diretta è intervenuto il suo fidanzato Davide Devenuto e le ha chiesto la mano. La donna non ha trattenuto le lacrime ed ha commentato la cosa con un semplice: “Ma davvero?” Ovviamente poi l’attore ha poi fatto chiarezza sulla tempistica, per così dire, di questo grande passo, posticipandolo, per così dire, di un anno dal momento che, in ogni caso, l’organizzazione non è mai qualcosa di molto facile.