Stasera in Tv, domenica 17 febbraio: quarta puntata de Le Ragazze. Saranno presenti ospiti eccezionali. Scopriamoli insieme.

Si prevede una serata ricca di eventi e di programmi fantastici. Su Rai Due e Canale 5 ci sono rispettivamente le fiction The Good Doctor e Non Mentire. Ma non solo. Perché a tenerci compagnia questa domenica 3 febbraio, ci saranno anche i due storici talk show su Rai Uno, Che tempo che Fa, e su La7, Non è l’Arena. Da non dimenticare, infine, l’appuntamento con il documentario condotto da Gloria Guida su Rai 3, Le Ragazze. Lo show prevede la partecipazioni di alcune donne, appartenenti ad anni diversi, che hanno aggiunto un tassello importante alla storia italiana. Scopriamo, nella pagina seguente, gli ospiti e loro interessanti storie.

