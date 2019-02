Stasera in Tv, domenica 17 febbraio: Non mentire. Nuovo appuntamento Mediaset con una sorprendente ed imperdibile serie. Ecco tutti i dettagli

Stasera, 17 febbraio, andrà in onda la prima puntata della serie di Canale 5 intitolata Non mentire. Se su Mediaset, quindi, assisteremo a questo nuovo appuntamento. Sui canali Rai, invece, la situazione è differente. Continua, infatti, l’appuntamento con The Good Doctor, Che Tempo Che Fa e Le Ragazze. La fiction di Mediaset, prodotta da Indigo Fango e diretta da Gianluca Maria Travarelli, ha come protagonisti due grandissimi attori. Ci riferiamo, infatti, ad Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Ma di cosa parlerà la serie? Vi anticipiamo, a tal proposito, che la fiction è un vero e proprio thriller. Infatti, tutta la serie è incentrata sullo scoprire cosa è successo durante la prima uscite tra Laura ed Andrea. Dato che entrambi danno delle versioni completamente diverse e contrastanti tra di loro. Ma scopriamo tutto nel dettaglio, il cast e la trama.

Stasera in Tv, domenica 17 febbraio: Non Mentire | Cast

Come detto precedentemente, quindi, il cast per questa nuova serie è davvero un cast d’eccezione. Vediamolo nel dettaglio:

Alessandro Preziosi. L’attore napoletano interpreterà Andrea, un noto e famoso chirurgo di Torino;

L’attore napoletano interpreterà Andrea, un noto e famoso chirurgo di Torino; Greta Scarano. L’attrice di Suburra vestirà i panni di Laura, insegnante di un famoso liceo della città.

Ma non solo. A ricoprire un ruolo nella fiction ci saranno anche: Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari. Ma scopriamo insieme, nella pagina seguente, la trama di questa sorprendente serie.