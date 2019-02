Instagram, la frase di Gemma è per Teresa Langella e Andrea Dal Corso? Ecco le ipotesi sulla frase al vetriolo.

Gemma Galgani lo sappiamo è una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne. La dama di Torino, infatti, si è resa protagonista di diverse storie d’amore che hanno attirato l’attenzione del pubblico, ma non solo. Gemma Infatti si è scontrata spessissimo con gli opinionisti del programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due si sono scagliati più volte contro la Galgani sostenendo che le sue storie d’amore fossero quasi tutte finte. La dama di Torino eppure, per ogni uomo con cui ha trascorso del tempo, ha sprecato lacrime e sorrisi. Ogni storia d’amore vissuta da Gemma è stata sentita in modo profondo, fin troppo quasi.

U&D: Gemma e Rocco, love story a gonfie vele

Ultimamente abbiamo visto Gemma Galgani tornare tra le braccia del suo corteggiatore Rocco. Le cose però non sono andate per il meglio: dopo un primo momento in cui Gemma e si è lasciata andare alle attenzioni del suo corteggiatore, fra i due le cose sono poi peggiorate in quanto l’uomo a detta della dama di Torino non le dava le giuste attenzioni. Dopo alti e bassi con tanto di sfuriate e pianti, i due però sembrano essere tornati insieme e stavolta pare che le cose stiano andando per il meglio.

Gemma, la frase al vetriolo su Instagram

Gemma Galgani però sul suo profilo Instagram è attivissima e aggiorna continuamente i fan su ciò che fa nel corso della sua giornata. Da poco, ad esempio, ha pubblicato una foto tagliata, tratta da un momento all’interno del programma Uomini e Donne, e scrive: “Eleganza è restare indifferenti di fronte a gente che vale poco”.

Gemma Galgani Instagram: la frase è per Teresa Langella?

Una frecciatina che non sappiamo a chi sia rivolta, ma probabilmente, visti i precedenti, la Galgani avrà voluto lanciare un messaggio alla sua acerrima nemica Tina Cipollari. Allo stesso tempo però ci sono anche parecchie corteggiatrici del trono over di Uomini e donne che non hanno un buon rapporto con Gemma e quindi la sua frecciata potrebbe essere rivolta proprio a loro. Non si esclude però che la dama di Torino abbia avuto dei nuovi problemi con Rocco e quindi questa frase potrebbe essere forse rivolta lui? L’ipotesi più gettonata però, è che Gemma abbia voluto lanciare un messaggio a Teresa Langella, per “premiarla” della sua eleganza nel non aver reagito dopo il “no” ricevuto da Andrea Dal Corso alla scelta. Per saperlo dovremo ovviamente aspettare le nuove puntate over di Uomini e Donne che andranno in onda a partire da lunedì 18 febbraio.

