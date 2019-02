Ultimo, bellissimo gesto verso Mara Venier: “L’ho apprezzato”

Non è certo un momento facile, al di là delle dichiarazioni di facciata e delle cose che ha condiviso di recente su Instagram, per il famoso e giovane cantante Ultimo. Finito al centro del mirino per i momenti immediatamente successivi al festival di Sanremo e per la sua amicizia con un rapper di estrema destra con precedenti penali piuttosto gravi. Inoltre, aveva fatto discutere e non poco la sua decisione di non prender parte alla puntata speciale di Domenica In dedicata a Sanremo.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del famosissimo cantante Ultimo, con un particolare riferimento, oltre che alla sua vita professionale ed artistica, anche alla sua sfera più privata, allora CLICCA QUI!

La stessa Mara Venier, conduttrice storica del programma, non aveva nascosto la sua sorpresa ed il suo sconcerto davanti a questa decisione. Decisione, tra l’altro, presa da Ultimo ma non solo. In realtà, però, proprio il giovane cantante romano ha poi aggiustato il tiro compiendo un bel gesto proprio verso la Mara nazionale.

Ultimo, bel gesto verso Mara Venier

A svelare questo bel gesto proprio la Venier nella diretta di Domenica In di quest’oggi. Ecco le sue considerazioni: “L’unico che mi ha chiamata è stato Ultimo, una telefonata molto carina, mi ha chiesto scusa. A differenza degli altri che potevano chiamare, è una persona educata, ha telefonato e questo io l’ho apprezzato”. Insomma, la polemica tra i due, anche ammesso che fosse mai iniziata, finisce qui, con il cantante che ha capito di aver commesso un gesto poco condivisibile e ha posto rimedio al suo errore.