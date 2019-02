Uomini e Donne, Antonio Moriconi è da poco tornato sui social: una storia che ha pubblicato è probabilmente un messaggio a Teresa Langella.

Sono ore calde per quanto riguarda ciò che è accaduto ad Uomini e Donne nella puntata serale che ha visto andare in onda, su Canale 5, la scelta tanto attesa di una delle troniste più chiacchierate dell’ultimo periodo. Stiamo parlando di Teresa Langella, la quale dopo aver vissuto svariati mesi passati del programma pomeridiano di Maria De Filippi, ha comunicato nel corso della serata dedicata alle scelte che non sarebbe stato Antonio Moriconi il suo “uomo”, facendo ricadere sull’altro corteggiatore, Andrea Dal Corso, la tanto attesa scelta che i fan più accaniti del programma stavano aspettando ormai da svariate settimane.

Nulla si è saputo però di quanto è accaduto subito dopo le immagini mandate in onda con Antonio Moriconi e Teresa Langella. Nelle ultime ore però, sembra che Antonio Moriconi abbia lanciato sui suoi social un messaggio per la ragazza che stava corteggiando. L’ex corteggiatore Antonio Moriconi infatti ha postato sul suo profilo Instagram una storia in cui mentre si trova in macchina a guidare ascolta la canzone di Coez “E’ sempre bello”, dove in una delle strofe il cantante romano dice: “E’ sempre bello rimettere insieme i pezzi”, frase che ha scatenato quindi i fan del corteggiatore che è suonata come un ritorno alla normalità del ragazzo che, dopo la fine dell’esperienza a Uomini e Donne, è tornato alla sua routine quotidiana.

Antonio Moriconi prossimo tronista?

E’ possibile inoltre che il maestro di sci, Antonio Moriconi, possa essere addirittura sul trono di Uomini e Donne nelle prossime settimane. Il suo essere pacato e gentile, anche durante il momento in cui Teresa gli ha comunicato di non essere lui la sua scelta, ha emozionato i telespettatori. In molti infatti hanno visto una sorta di animo buono nel profondo del cuore del giovane maestro di sci, e per questo secondo loro si meriterebbe di essere portato sul trono del programma del pomeriggio di Canale 5. Maria De Filippi ascolterà le richieste dei suoi fan?

