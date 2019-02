Uomini e Donne, Giordano fa scoprire la scelta di Luigi: l’indizio social

Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi fa scoprire la scelta di Luigi Mastroianni, arriva l’indizio social che fa impazzire i fan.

Luigi Mastroianni ha fatto la sua scelta. Il tronista di Uomini e Donne nei giorni scorsi ha registrato la puntata de ‘La Scelta, il trono classico’ ed ha finalmente deciso a chi tra Valentina ed Irene concedere il suo amore. Tutti i fan della trasmissione ovviamente non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di scoprire cosa è successo nella tanto amata e temuta villa del programma. Nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni proprio sulla scelta. Pare che il bel tronista catanese abbia scelto Irene. Purtroppo però non arrivano né conferme né smentite e, dunque, per constatare quanto appena detto, bisognerà aspettare la puntata che andrà in onda venerdì prossimo in prima serata su Canale Cinque. Oltre alle indiscrezioni però c’è un altro importantissimo indizio che è emerso nelle ultime ore che potrebbe rivelare la scelta di Luigi. L’indizio, come evidenziato dal Vicolo delle news, è stato fornito da uno dei migliori amici del tronista, ovvero Giordano Mazzocchi, ex corteggiatore di Uomini e Donne, da poco lasciatosi con Nilufar Addati. Un indizio che, sta facendo letteralmente impazzire i fan del programma.

Uomini e Donne, la scelta di Luigi Mastroianni: arriva un indizio lasciato da Giordano

Giordano Mazzocchi e Luigi si sono conosciuti lo scorso anno durante il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Da allora tra i due è nata una vera e profonda amicizia che tuttora persiste. Poche ore fa Giordano ha così, probabilmente, involontariamente lasciato un indizio social legato alla scelta del suo amico Luigi. L’ex di Nilufar ha infatti messo like ad una foto su Instagram in cui sono citati i nomi di Luigi ed Irene. Sarà una semplice coincidenza oppure questo vorrà dire che la scelta di Luigi è ricaduta realmente su Irene? Non ci resta che attendere venerdì e scoprirlo insieme.