Alessia Prete e Matteo Gentili, amore al capolinea? Le parole di lei non lasciano dubbi

La storia d’amore tra Alessia Prete e Matteo Gentili sembra essere giunta al capolinea. I due ragazzi, infatti, si sono conosciuti quasi un anno fa nella casa del Grande Fratello. La situazione non è andata subito nei migliori dei modi. Anche perché Matteo era ancora legato mentalmente alla sua ex, Paola Di Benedetto. Eppure, però, Alessia ha tenuto duro. Tanto poi da riuscire a conquistarlo. E da quel momento non si sono più lasciati. Negli ultimi periodi, però, qualcosa è cambiato. A detta dei loro fan. infatti, non apparivano più sui social insieme. E per loro era un chiaro segnalo di crisi. Per giorni i due ragazzi sono stati in silenzio. Fino a quando Alessia, poi, ha scritto un messaggio su Instagram che sembra risolvere ogni dubbio.

Per ulteriori news su Alessia Prete, Matteo Gentili, le loro ultimi dichiarazioni, i prossimi impegni lavorativi e le loro migliori foto su Instagram –> clicca qui

Alessia Prete e Matteo Gentili, amore al capolinea? Le parole di lei non lasciano dubbi

Insomma, è da un po’ di tempo che Alessia Prete e Matteo Gentili non appaiono insieme sui social. L’ultima foto di coppia, infatti, risale al 13 gennaio. Dopodiché il vuoto. Sono stati tantissimi i fan, quindi, che hanno chiesto delle spiegazioni ai diretti interessati. E così Alessia, su Instagram, ha spiegato come sta realmente la situazione. “Rompo il silenzio per le persone che ci hanno sempre seguito e per sedare le cattiverie”, esordisce Alessia su Instagram. E poi inizia a spiegare: “Non sempre alla base delle discussioni c’è mancanza di rispetto. Bensì incomprensioni che con il tempo sono diventati abissi”. Stando alle sue parole, quindi, era da tempo che le cose non funzionavano tra i due ragazzi. D’altra parte, però, Alessia ha tentato di riparare. “Per questo motivo sono venuta a Viareggio e ho incontrato Matteo. La situazione è realmente delicata e vi chiediamo del tempo”, conclude la ragazza. Insomma, a quanto pare la loro storia non è terminata. Ma, purtroppo, stanno attraversando un periodo un po’ particolare. In fondo può capitare. L’importante è avere la forza e l’amore per superarlo. In bocca al lupo.