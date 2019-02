Amici 18, Mowgly sbotta contro la Celentano: “Ignorante e chiusa”

Amici 18, Mowgly sbotta contro Alessandra Celentano: “Ignorante e chiusa”

Continua l’avventura di Amici 18. Ma, soprattutto, continua la corsa dei ragazzi al serale. Attualmente, infatti, sono 4 i ragazzi che sono riusciti ad aggiudicarsi l’agognata maglia verde. Ci riferiamo, infatti, a Rafael, Giordana, Tish e Vincenzo. Tutti gli altri, invece, devono continuare a studiare e ad esibirsi. Con la speranza di ottenere una buona media. Lo stesso vale per Mowgly. L’unico breaker della scuola, infatti, non sta vivendo dei momenti molto facili. Alessandra Celentano, infatti, non è per niente contenta del suo elaborato. E continua a ripetergli che non merita affatto la maglia del Serale. Sono, infatti, diverse settimane che i due battibeccano. Alessandra sostiene che Mowgly non sia versatile. Il calabrese, dal canto suo, sostiene che sia una cosa personale.

Come dicevamo, quindi, Mowgly è convinto che Alessandra Celentano lo voglia escludere dal serale per una questione personale. Non giudicherebbe il suo talento ma la simpatia, insomma. D’altra parte, però, la maestra ha più volte ribadito che, invece, non è affatto così. A detta della Celentano, infatti, Mowgly sarebbe bravo nella sua disciplina, ovvero la breakdance. Ma non in altri tipi di danza. E questo, si sa, è un grosso limite. Dal momento che il serale ti permette di relazionarti con diverse discipline. “Io mi becco sempre inguardabile, sgorbio, bruttissimo e gobbo! Sull’hip hop è ignorante e chiusa: è la realtà”, questo dichiara il calabrese ai suoi colleghi nella scuola. In effetti, ci va giù pesante. Ed è proprio per questo motivo, evidentemente, che i suoi amici cercano di farlo ragionare. Sottolineando che, continuando ad adottare questo comportamento, non gli servirà a nulla. Mogly, d’altra parte, è convinto. Ed esclama: “È la breakdance il problema”. Come andrà a finire secondo voi? Riuscirà ad aggiudicarsi la maglia verde?