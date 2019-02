Annalisa Scarrone, la cantante ex concorrente di Amici di Maria De Filippi tornerà in tv nelle vesti di conduttrice.

Annalisa è una delle cantanti pop italiane più amate degli ultimi anni. Dopo il suo debutto nel mondo della musica qualche anno fa grazie al trampolino di lancio Amici di Maria De Filippi, la cantante ne ha fatta di strada. Le sue canzoni suonano in tutte le radio e la sua splendida voce canta hit che entrano nella testa è non vanno più via. Insomma la sua musica è molto apprezzata così come la sua duttilità. Si, perché Annalisa non è soltanto una eccelsa cantante, ma anche una bravissima conduttrice televisiva. Dopo l’esperienza di qualche mese fa di Sanremo Giovani, l’interprete dai capelli rossi è pronta a tornare sul piccolo schermo nel ruolo di conduttrice di un programma televisivo tutto suo. A confermare l’indiscrezione è Blogo che afferma che Annalisa è stata scelta per la conduzione della nuova edizione del programma tv Tutta Colpa di…in onda su Italia Uno.

Annalisa Scarrone, arriva l’indiscrezione: condurrà un programma su Italia Uno

Annalisa dunque torna in tv alla conduzione di un programma tutto suo. Quest’anno il il format scientifico avrà come protagonista Leonardo Da Vinci dopo le edizioni dedicate ad Einstein, Galileo e Darwin, andate in onda dal 2015 in poi. Bisogna dire che questa non sarà la prima esperienza di Annalisa al timone di una trasmissione, infatti la cantante ha condotto anche le edizioni precedenti di questo programma. Dunque per lei questa altro non è che una piacevole riconferma. La trasmissione dovrebbe partire dal prossimo aprile. Per quanto riguarda invece la sua collocazione nel palinsesto di Italia Uno, non ci sono ancora notizie certe a riguardo. Dunque Annalisa è una vera artista a tutto tondo, diverte e fa riflettere con le sue canzoni, ma è anche un’ottima conduttrice televisiva e divulgatrice scientifica grazie al programma Tutta Colpa di…