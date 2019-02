Barbara D’Urso a San Valentino 2019 parla del suo fidanzato più importante.

Stai con qualcuno? No, purtroppo. Così risponde Barbara durante una diretta su Instagram. Dal suo telefono sui social, i fan le chiedono se sia attualmente fidanzata e la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live risponde di no. Però non finisce qui la sua risposta e anzi, la D’Urso sembra proprio lanciare un appello. “Vorrei un fidanzato fichissimo” dice alla telecamera la conduttrice e subito dopo, in un video pubblicato sul popolare social network Instagram, Barbara D’Urso viene ritratta mentre bacia alcuni personaggi che hanno attraversato i suoi salotti da Ronn Moss a Marco Bonini.

Chi è il fidanzato di Barbara D’Urso

La D’Urso così sembra smentire ogni tipo di rumors che la voleva fidanzata. Ma attenzione c’è di più. Barbara durante la diretta di Pomeriggio Cinque nella giornata di San Valentino si è presentata in studio con un cuore rosso di peluche in mano e ha dichiarato di non essere single come tutti pensano. “Voglio un fidanzato e anche bello grosso, sapete chi è?”. Chi è il fidanzato di Barbara D’Urso? Semplice: il pubblico.La regina del pomeriggio di Canale 5 infatti ha dichiarato di essere innamorata del suo pubblico che, ogni giorno, la segue e le dimostra grandissimo affetto. Oggettivamente infatti ogni programma della D’Urso ottiene una serie di successi pressoché infiniti con buona pace della concorrenza che deve tacere e collezionare ascolti inferiore rispetto a quelli di Barbara D’Urso.

Non è la D’Urso: il programma in prima serata

Intanto sul web circola il promo del programma di prima serata di Barbara, “Non è la d’Urso” una striscia serale in prima serata condotta proprio dalla D’Urso. Ancora però non capiamo bene di che cosa si occuperà perché nello spot si vede la signora di Canale 5 vestire i panni di diversi personaggi storici importanti di Canale 5. Da conduttrice a sposa all’interno di della serie TV Il segreto, passando anche al ruolo di giudice di Forum… insomma anche in questo caso bisogna aspettare per scoprire cosa sarà realmente il programma in prima serata su Canale 5 di Barbara D’Urso.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su Vieni da Me CLICCA QUI!.