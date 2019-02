Denny Mendez ospite a Vieni da Me di Caterina Balivo racconta del padre biologico che l’ha abbandonata.

“Vorrei conoscere il mio vero padre, spero prima o poi di incontrarlo, ma sono felice che mi madre si sia un po’ aperta con me”. Con queste parole Denny Mendez, l’ex Miss Italia, ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo si è aperta con la conduttrice e ha raccontato un lato della sua vita oscuro.

Vieni da Me, Denny Mendez racconta del padre che l’ha abbandonata

Chiamata in causa dalla domande al buio del programma, Denny Mendez ha raccontato a Caterina Balivo e al pubblico a casa la sua voglia di conoscere il suo vero padre biologico. Pare che la mamma di Denny Mendez le abbia dato qualche indizio su cui poter iniziare una ricerca inerente il padre biologico che l’ha abbandonata. “Sono mamma ora – racconta la Mendez – Con la completezza che ho sento di essere pronta per mandare un messaggio anche a mia figlia di forza. Ci sto lavorando – dichiara in merito all’incontro che sta cercando di ottenere con il padre biologico -Anche se ho un po’ paura dell’incontro con mio padre biologico. Da ragazzina pensavo ad un incontro duro. Ora io l’immagino come un incontro pacato, un dialogo diplomatico e sereno. Vorrei avere un incontro così, calmo e non con rancore. Gli chiederei se ho fratelli o sorelle. Non so se gli chiederei perché mi ha abbandonato, vorrei che me lo dicesse lui. Se non me lo dice subito gli darò un altro appuntamento”.

Danny Mendez e il lavoro all’estero in America

Un’altra domanda al buio di Vieni da Me riguarda il fatto che Denny si sia trasferita in America: “Sono andata vivere in America perché il mio compagno lavora là. In Italia dopo Miss Italia, a livello manageriale non sono stata molto aiutata. Ora in America ho un mio piccolo successo e riscatto, sono propositiva anche ora. Sabrina Ferilli ha fatto una carriera immensa ad esempio, ma poi il boom lo ha avuto dopo i 40. Forse io in quegli anni non ero pronta! Sto lavorando al mio ritorno qui in Italia”.

