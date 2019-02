Oggi a Domenica Live, Taylor Mega ha fatto parlare di se per svariati motivi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla giovane influencer.

Taylor Mega ha 24 anni ed è nata in provincia di Udine. Attualmente è fidanzata con Tony Effe della Dark Polo Gang e fa l’influencer su Instagram dopo aver superato il milione di followers sul suo account. Nelle ultime settimane è balzata agli onori della cronaca grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi, noto programma e reality di Canale 5 che ha visto tra i protagonisti naufraghi sull’isola anche Taylor Mega. La giovane e bella influencer ha fatto parlare di se per svariati motivi, ma soprattutto per essere uscita dal programma dopo poche puntate. Taylor Mega fa parlare di se soprattutto per il suo stile di vita e per le immagini che posta sul suo profilo social di Instagram, dove Taylor Mega mostra tutta la sua ricerca per il lusso e per la volontà di fare più soldi possibili.

Questa domenica Taylor Mega è stata ospite nel programma della domenica pomeriggio su Canale 5 condotta da Barbara D’Urso. Si tratta del programma Domenica Live, che come di consueto porta in onda gli ex concorrenti, eliminati o ritirati, dei reality prodotti da Mediaset. E’ stato il caso anche di Taylor Mega che si è resa protagonista in diretta su Canale 5 di svariate dichiarazioni che hanno fatto discutere tutti sui social

Taylor Mega, l’orologio di lusso e la verità sul suo lavoro

Ecco alcune delle parole dette da Taylor Mega, dopo aver parlato del suo orologio da oltre 100mila euro, a Canale 5 nel corso di Domenica Live:

“Non mi vergogno di quella che sono. Ribadisco il concetto, mi servirebbe un milione di euro al mese per rispettare i miei standard di vita e se la gente mi critica per questa cosa posso solo che esserne contenta. Io guadagno grazie alle strategie sui social network. Quello che svolgo è un lavoro in cui devo sempre stare attenta a ciò che vuole il pubblico, a ciò che i follower desiderano. Sì, sicuramente spendo tanti soldi in shopping e in trattamenti di bellezza, ma questo non vuol dire che io sia materialista. “Io mi sono messa in gioco, se qualcuno non l’ha capito non sono problemi miei. Ho anche parlato di una fase difficile della mia e ho provato a farvi vedere la vera Taylor”.

