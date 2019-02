La vera storia di Enzo Muscia che ha rilevato l’azienda in cui lavorava dopo il fallimento riassumendo 35 sui collaboratori.

Enzo Muscia, imprenditore italiano che ha rilevato l’azienda dove ha lavorato, è colui che ha ispirato la serie tv di Rai 1 di Beppe Fiorello: “Il mondo sulle spalle”. Ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me ha raccontato la sua storia vera che ha ispirato Beppe Fiorello. Dopo la pubblicazione di un libro che ha raccontato la vicenda, Enzo ha anche ispirato un film per la televisione che vedremo domani, 19 febbraio 2019, su Rai 1, Il Mondo Sulle Spalle, con Beppe Fiorello come protagonista.

Enzo Muscia, l’uomo che ha ispirato il film di Beppe Fiorello

“Nel 2011 l’azienda che si occupa di assistenza post vendita dei prodotti elettronici, nonostante abbia clienti importanti, viene chiusa. La nostra filiale italiana dovrà chiudere e 320 famiglie ricevono questa doccia fredda. Io come tanti altri non ci volevo credere, non c’erano condizioni o sentori di sorta. Ho perso il lavoro ma non mi sono arreso, mi sono lamentato e mi sono rimboccato le maniche. Ho colto la parte positiva del dramma. Non volevo buttare via tutto, così il curatore fallimentare ha deciso di darci un fitto di lavorazione con il tempo di un anno per portare avanti la squadra. Ho dovuto scegliere inizialmente 20 dipendenti per competenza, è stato brutto, ma avevo la speranza che un’altra azienda ci comprasse. Dopo un anno nessuno voleva ricapitalizzare l’azienda. Seconda doccia fredda”.

Il Mondo sulle Spalle: la storia di Enzo Muscia e la nascita del film di Fiorello

“Avevo iniziato a pensare cosa potevo fare, acquisire io un’azienda mi spaventava dal lato economico, ma ha vinto il credo. Sono andato in banca, ma mi hanno detto di no. E io ho scelto la strada in salita, ci ho messo del mio e ho ipotecato la casa. Mi sono giocato il tutto per tutto, che poi è il titolo del libro che ho scritto per dare un messaggio di fiducia. Sono partito con 8 miei ex colleghi e facevamo tutto tutti! Oggi sono arrivato ad assumerne 40, sei di più rispetto a quelli che eravamo”

