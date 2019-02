Estrazione Million Day oggi 18 febbraio | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Siamo al cospetto, con il Million Day, di uno di quegli appuntamenti quotidiani a dir poco molto attesi. Ogni giorno, infatti, sono milioni gli italiani che tentano la fortuna con questa lotteria che è in grado di regalare ai fortunati di turno niente poco di meno che un milione di euro. L’estrazione avviene ogni giorno e, dunque, dopo quella di ieri 17 febbraio, è tempo di focalizzare la nostra attenzione su quella in programma per questa sera. Il divertimento sarà, come al solito, concentrato nei pochi istanti dell’estrazione ma i benefici potranno essere tanti e duraturi!

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 18 FEBBRAIO 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente: 4 – 7 – 42 – 43 – 54

Estrazione Million Day oggi 18 febbraio | Come si gioca

Per prendere parte a questa magnifica opportunità che viene offerta ogni giorno non dovrai fare altro che recarti in una ricevitoria ed acquistare un biglietto al costo di solo 1 € scegliendo quelli che sono i tuoi cinque numeri. Essi andranno scelti, ricorda, tra 1 e 55. Fatto ciò, non ti resterà altro da fare che attendere le 19 per scoprire la combinazione vincente.

Estrazione Million Day oggi 18 febbraio | Gioca responsabile

In palio, come detto, c’è un milione di euro per ogni biglietto vincente. Insomma, la posta in gioco è di quelle importanti, ma ricorda sempre di mettere al primo posto il divertimento e di tenere bene a bada la ludopatia.