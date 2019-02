Giulia Provvedi in intimo trasparente stuzzica i fan: spunta il tatuaggio proprio lì

Giulia Provvedi ha letteralmente incantato tutti su Instagram con l’ultima foto che ha postato. E’ in biancheria nera, di pizzo, e gioca un po’ con la mano spostandola per far vedere il tatuaggio. Tatuaggio che è il segno delle picche nelle carte francesi, ma non sappiamo che significato abbia per lei. Certo che è collocato in un posto abbastanza particolare.

Giulia Provvedi è un personaggio abbastanza noto al pubblico italiano. Con sua sorella gemella, Silvia, ha formato un duo che fa simpatia proprio a tutti. L’abbiamo conosciuta a L’Isola dei Famosi, qualche edizione fa, e adesso ancora meglio perché si è messa alla prova nella casa del Grande Fratello Vip.

Giulia Provvedi, sempre insieme a Silvia, sempre sulla cresta dell’onda

Silvia e Giulia Provvedi sono inseparabili. Difficilmente riescono a staccarsi e a fare a meno l’una dell’altra. Ovviamente, però, non possono mica vivere in simbiosi: questo il motivo per cui ognuno ha la sua casetta. Attualmente, Giulia Provvedi vive con il portiere di Serie A, Gollini. Il suo fidanzato sin da prima che entrasse nella casa del Grande Fratello Vip.

E’ passato qualche mese da quando è uscita dalla casa più spiata d’Italia e sembra diventare sempre più bella. E’ innegabile: Giulia Provvedi ha un viso d’angelo e non tutte possono vantare di avere una forma atletica come la sua. Una forma smagliante, figlia di tantissimi sacrifici fatti in palestra ed a tavola. Infatti, non sono pochi i video che vediamo nelle storie Instagram in cui è alle prese con sollevamento pesi ed esercizi vari. Insomma, le due sorelle gemelle più famose d’Italia continuano a riscuotere consensi e a far simpatia al pubblico italiano. Sicuramente ci riserveranno altre sorprese in futuro!