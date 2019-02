E’ bastato pubblicare una foto per ricevere una pioggia gratuita di insulti per Fabrizio Corona sotto un suo post con il figlio Carlos Maria.

Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi torna a far parlare di se dopo aver pubblicato una foto con il figlio, Carlos Maria. A difesa di entrambi ma soprattutto per l’incolumità del figlio, è intervenuta tra i commenti la stessa Nina Moric. Infatti nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove Corona vanta più di un milione di follower che lo seguono assiduamente tutti i giorni tra storie e post, ha condiviso una foto che lo vede abbracciato al suo primogenito con una didascalia con la parola “Vita” accompagnata da un cuore rosso.

Insulti per Fabrizio Corona: ecco cosa è successo

La risposta da parte dei follower dell’ex paparazzo è stata in parte positiva ma sono molti i commenti presenti pieni di odio ma soprattutto offensivi nei riguardi del figlio di Corona. Di conseguenza tra i follower si è scatenata una vera e propria guerra di “botta e risposta” ma il commento che ha avuto più visibilità è stato sicuramente quello della mamma del piccolo adolescente Nina Moric. Nina infatti ha commentato, non tanto la foto pubblicata dall’ex, ma la violenta sfilza di insulti per Fabrizio Corona e nei confronti del figlio Carlos.

Come è possibile vedere stesso all’interno della foto, la madre di Carlos ed ex compagna di Corona, Nina Moric ha preso molto sul serio la questione, intervenendo con molta rabbia: “Come madre mi vergogno dei vostri commenti, parlate di un 16 enne senza il minimo pudore, ma da piccoli siete caduti dal seggiolone? Io non ho parole. Lasciamo perdere i ragazzetti idioti, ma gli adulti, mamma mia che poveretti vi dovete fare schifo da soli!!! Che la notte vi porti un po’ di decenza umana, siete peggio della bestie”. E voi cosa ne pensate di questa vicenda? Siete d’accordo con Nina?

