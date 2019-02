Continuano le liti tra i due concorrenti, Luca Vismara e Soleil Sorge, all’interno del programma trasmesso su canale 5, Isola dei Famosi.

È iniziata ormai da un mese l’edizione numero quattordici dell’Isola dei Famosi, programma e reality di Canale 5 che ha preso il via lo scorso 24 gennaio e terminerà il prossimo 11 aprile. Gli oltre 20 concorrenti del programma sono al momento su un’isola sperduta in Honduras, dove affrontano le difficoltà di ogni giorno per provare a sopravvivere al meglio e superare i problemi legati soprattutto alla scarsità di cibo, che gli viene però offerto in maniera extra di settimana in settimana dalla produzione come bonus per il superamento di alcune prove. Tra ritiri, eliminazioni e amori che nascono all’ombra del pallido solo dell’Honduras però, è facile anche incappare in svariate liti tra i concorrenti e naufraghi del programma che risulta al momento uno dei più seguiti delle reti Mediaset, grazie anche alla conduzione della bella e brava Alessia Marcuzzi.

A proposito di litigi tra naufraghi però, proprio oggi nella puntata del daytime gli spettatori dell’Isola dei Famosi hanno potuto assistere ad una accesa lite tra due tra i concorrenti più seguiti soprattutto sui social dagli spettatori, ovvero Luca Vismara e Soleil Sorge.

Isola dei Famosi 2019, nuova lite tra Soleil e Luca: “Sei un…”

Soleil infatti è questa settimana il leader del gruppo, e proprio per questo ha il compito di vigilare su tutti e ha il compito di rendere tutti più produttivi possibili ai fini di migliorare la vita di tutti i concorrenti sull’Isola. Motivo per cui Soleil gestisce i lavori e i compiti da fare. La ragazza però ha discusso in maniera accesa con Luca perché ha portato poca legna da ardere: “Sei proprio un nullafacente. Sono stata anche gentilissima con te, tu non sei nessuno”. Per Vismara d’altro canto, Soleil si è creato un gruppetto che la sostiene e supporta in tutto e per tutto, motivo che crea ulteriori dissapori tra i due.

