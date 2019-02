Che Tempo Che Fa: Loredana Bertè, che stoccata a Claudio Bisio

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del famoso talk Che tempo che fa. Il conduttore, Fabio Fazio, ha invitato degli ospiti davvero eccezionali. Tra cui Beppe Fiorello e Loredana Bertè. La cantante, reduce dal successo di Festival di Sanremo, ha raccontato le sue emozioni e sensazioni dopo la manifestazione musicale. Infatti ricordiamo che, seppure la cantante sia arrivata in quarta posizione, il pubblico era completamente innamorato ed affascinato dalla sua canzone. Dopo ogni sua esibizione, infatti, Loredana riceveva delle vere e proprie standing ovation. Si dava per certa, quindi, la sua vittoria. Invece non è stato così. E la sua delusione è stata davvero enorme. Tanto che, il giorno dopo, Claudio Bisio ha promesso a Loredana il premio del pubblico. In che consiste?

Per ulteriori news su Loredana Bertè, le sue ultime dichiarazioni, i suoi prossimi impegni lavorativi e tutto quello che c’è da sapere –> clicca qui

Loredana Bertè, che stoccata a Claudio Bisio: “Il premio? Io non l’ho visto”

Come dicevamo, quindi, il giorno dopo la proclamazione del vincitore di Sanremo 2019, Claudio Bisio aveva promesso la consegna di un premio a Loredana Bertè. In cosa consiste?Un disco nero su cui era stato inciso il nome del cantante che aveva ricevuto l’apprezzamento del pubblico. Un riconoscimento del tutto inedito. Ma che aveva avuto la funzione di placare le numerose polemiche subito dopo il Festival. A distanza di giorni, la cantante è ritornata sull’argomento. Non solo, infatti, ha raccontato le sue sensazioni durante Sanremo. Ma racconta anche cos’è successo dopo. Ed, in particolare, se le è stato consegnato o meno questo famoso premio. “È il sogno di ogni artista ricevere tre standing ovation sul palco dell’Ariston”, esordisce Loredana nella sua intervista. Cercando di spiegare quanto sia stato fondamentale questo Festival per lei. Dopo tale confessione, quindi, è stato necessario nominare il premio che le era stato promesso da Bisio. “Hanno fatto un premio apposta per te”, esclama Fabio Fazio. Pronta la risposta della Bertè: “Probabilmente l’hanno fatto per calmare il pubblico. Io non l’ho visto. Ce l’ha Bisio!”, conclude Loredana.