Mahmood, annuncio a sorpresa: Soldi cantata anche in Chiesa

Il Festival di Sanremo 2019 è terminato da più di una settimana. Eppure, la canzone vincitrice è ancora sotto i riflettori di tutti. Ebbene si. Perché, nonostante le numerose polemiche dopo la vittoria, Mahmood ha conquistato davvero tutti con la sua hit. Una canzone che, in pochissimo tempo, ha ottenuto un successo inaudito. Tanto che, come riportato dall’autore su Instagram, si è posizionata al primo posto nella classifica Fim. Ma non solo. Perché, pochi istanti fa, il cantante ha condiviso con i suoi fan una piacevole notizia. Il suo singolo, infatti, è disco d’oro. Insomma, dei risultati davvero incredibili. Eppure c’è chi ha voluto utilizzare la canzone di Mahmood in una circostanza del tutto inedita. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Insomma, come dicevamo Soldi di Mahmood ha conquistato davvero tutti. Tanto che un parroco di una Chiesa di Mercogliano, ha voluto farla cantare prima dell’inizia della Messa. Un’iniziativa del tutto inedita. Ma mirata, soprattutto, a placare le numerose polemiche intorno alla canzone. Ed, in particolare, intorno al vincitore. Don Vitaliano Della Sala, è questo il nome del parroco, ha deciso così di insegnare ai ragazzi del suo oratorio questa canzone. E di farla cantare prima dell’inizio della funzione liturgica. “È un’occasione per riflettere sul tema della canzone. Si parla, infatti, di non attaccamento ai soldi”, rivela il parroco prima dello svolgimento della Messa. “Non a caso è anche il tema del Vangelo di oggi”, continua Don Vitaliano. Ma non solo. Perché il parroco fa anche riferimento alle numerose polemiche nate intorno alla canzone. “Le Messe non si fanno per creare polemiche. Piuttosto prendiamo spunto dalla canzone e preghiamo per la comunità e gli immigrati”, conclude così il suo discorso. I ragazzi, adesso, possono intonare la canzone.