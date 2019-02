Mahmood, messaggi con Salvini dopo i contrasti: ecco cosa si sono detti

Non sono state poche, fino a questo momento, le polemiche nate intorno alla figura di Mahmood. Vincitore a Sanremo, infatti, sono stati a dir poco molti quelli che non hanno condiviso ed accettato il verdetto, a partire da Ultimo e da Loredana Bertè fino ad arrivare ai telespettatori ed alle persone da casa. Appartiene a questa categoria anche Matteo Salvini, che subito dopo la sua proclamazione come vincitore ha indicato quello che era il suo favorito e preferito.

In molti non hanno gradito quel messaggio che, però, non sembra aver ferito proprio il vincitore di Sanremo, che invece lo ha accettato per quel che è. Come da lui stesso svelato nelle interviste concesse a quotidiani come “Il Fatto Quotidiano” e “Il Corriere della Sera”, ha avuto uno scambio di messaggi dopo il festival.

Scambio di messaggi tra Mahmood e Salvini

Il leader della Lega ha infatti scritto a Mahmood il seguente messaggio: “Ciao, qui Matteo Salvini. Al di là dei gusti musicali (io preferisco altro), goditi il tuo successo!” Ha ribadito, di fatto, la sua preferenza per altri generi musicali pur facendo, però, un sincero augurio al vincitore di Sanremo. Che, ovviamente, ha poi risposto ringraziando il vice premier per un pensiero, al di là delle idee politiche, comunque molto bello.