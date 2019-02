Roma vs Bologna streaming: come seguirla, no roja directa

Si chiude questa sera questa entusiasmante 24a giornata di Serie A che fino a questo punto ci ha regalato uno spettacolo di elevatissimo livello. In campo, infatti, scenderanno due squadre che, per motivi ed obiettivi diversi, proveranno a dare tutto quello che hanno per portare a casa l’intera posta in palio. Da un lato, infatti, ci sarà la Roma di Eusebio Di Francesco che vuole portare a casa il pass per la fase a gironi della prossima Champions League e che, dunque, deve rispondere al successo del Milan a Bergamo.

Dall’altra parte, però, ci sarà un Bologna che ha un disperato bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, con il discorso che si è complicato dopo il 3-0 di ieri dell’Empoli contro il Sassuolo. Insomma, gli ingredienti per assistere ad uno spettacolo gradevole ci sono tutti.

Roma vs Bologna in streaming ed in televisione

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sui canali di Sky Sport. Ovviamente, però, per chi non potrà seguirla in TV, c’è la possibilità, per quanto riguarda lo streaming, di utilizzare la fantastica piattaforma di Sky Go. L’appuntamento è alle ore 20.30, ma già a partire dalle 20.00 avrà inizio il classico pre partita. Insomma, lo spettacolo del grande calcio passa anche per la televisione!