Sara Affi Fella, la clamorosa indiscrezione: la notizia spiazza tutti i fan

L’ex tronista Sara Affi Fella è ancora sotto al centro dei riflettori. Ebbene si. Dopo lo scandalo di Uomini e Donne, la ragazza continua a far parlare di sé. Questa volta, però, in via del tutto positiva. In un recentissimo articolo, infatti, vi avevamo anticipato che Sara, molto probabilmente, aveva ritrovato la felicità. Complice ovviamente un ragazzo. L’ex tronista, infatti, in occasione della festa di San Valentino aveva pubblicato su Instagram una frase davvero romantica. Accompagnata, tra l’altro, da una sospettosa iniziale. A distanza di giorni, però, aumentano le voci di una sua nuova ed ipotetica frequentazione. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Com’è noto a tutti, Sara Affi Fella, dopo lo scandalo di Uomini e Donne, ha eliminato il suo contatto su Instagram. L’ex tronista, infatti, stanca delle continue offese e polemiche, ha preferito sparire dai social. Solo poche settimane fa, poi, ha deciso di riapparire. Scrivendo, tra l’altro, un messaggio davvero da brividi. Ma non è finita qui. Perché Sara, dopo la relazione con Nicola Panico e Vittorio Parigini, sembra aver ritrovato di nuovo la felicità. Con chi? Beh, sembra proprio che il fortunato sia Francesco Fedato, un giocatore del Trapani. Ebbene. A distanza di giorni da questa “voce di corridoio”, sembrano esserci delle rilevanti novità. Come svela Spy, infatti, sembra proprio che i due piccioncini siano stati avvistati insieme. Ovviamente, per adesso non c’è stata alcune smentita o conferma da parte dei diretti interessati. Ma se si fanno vedere insieme in giro significa che c’è realmente del tenero tra i due, non credete? Una cosa è certa: se son rose fioriranno.