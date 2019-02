Stasera in Tv, lunedì 18 febbraio: Commissario Montalbano. In onda il primo episodio della seria tanto amata dagli italiani. Ecco tutte le anticipazioni.

Stasera in Tv, lunedì 18 febbraio: il ritorno del commissario Montalbano. Come vi avevamo anticipato in un recente articolo, la Rai ha deciso di promuovere due nuovi episodi della seria tanto amata. Sono trascorsi, infatti, 20 anni da quando Luca Zingaretti, nei panni del commissario siciliano, è entrato nelle case degli italiani. Riscuotendo un immediato e notevole successo. E così, se la settimana scorsa, abbiamo assistito alla messa in onda del primo episodio. Stasera, quindi, ne andrà in onda il secondo. Ma scopriamo, quindi, il cast e le anticipazioni di questo episodio.

Stasera in Tv, lunedì 18 febbraio: Commissario Montalbano | Cast

Il protagonista indiscusso dei due nuovi episodi è ovviamente lui: Luca Zingaretti. Ma non solo. Perché come consuetudine, infatti, il commissario sarà accompagnato da altri personaggi. Sonia Bergamasco, nei panni di Livia. Cesare Bocci, nei panni di Domenico Augello, il vice del commissario. Peppino Mazzotta, nei panni di Giuseppe Fazio, ispettore del commissario. Ed, infine, Angelo Russo, che interpreterà il ruolo di Agatino Catarella, un agente del commissariato. Insomma, il cast resta del tutto invariato. Ma scopriamo, nella pagina seguente, le anticipazioni di questo primo ed imperdibile episodio.