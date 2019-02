Tiberio Timperi a La Vita in Diretta non ne può più: “Mi sto incavolando”

Tiberio Timperi durante la puntata di oggi del programma televisivo pomeridiano La Vita in Diretta non ne può più e si “incavola”, ecco cosa è successo.

Oggi pomeriggio è andata in onda come ogni giorno la puntata del programma televisivo di Rai Uno La Vita in Diretta. Come sempre sono stati toccati tantissimi temi di attualità, cronaca e spettacolo. Uno in particolare ha sensibilmente colpito i telespettatori, il pubblico in studio e soprattuto il conduttore Tiberio Timperi. Quest’ultimo ha infatti ospitato nel suo programma una anziana signora che ha raccontato la sua triste storia. Questa signora di sessanta anni è stata vittima di una truffa casalinga che le è costata oltre i cinque mila euro. La donna ha raccontato ai telespettatori ed al pubblico in studio lo spiacevole episodio descrivendo così le dinamiche della truffa nei minimi dettagli.

Tiberio Timperi a La Vita in Diretta: commento amaro per il conduttore

Questa truffa è costata alla signora tutti i suoi risparmi. Così, per evitare che i truffatori possano ripetersi, la donna ha raccontato in diretta televisiva le dinamiche dell’accaduto per mettere in guardia i telespettatori. La donna è stata contattata da un uomo sconosciuto attraverso una scusa molto credibile, in secondo momento poi la vittima ha consegnato inconsciamente tutti i suoi gioielli ad una ragazza entrata in casa sua dopo una telefonata. Fatto ciò i truffatori sono poi riusciti a sottrarre alla signora anche tre mila euro in contanti. Un racconto questo che sconvolge i telespettatori, il pubblico in studio ma soprattuto il conduttore Tiberio Timperi. Infatti, mentre la donna raccontava la sua brutta esperienza cercando di sdrammatizzare, Tiberio non ci sta e pronuncia queste parole: “Mi sto davvero incavolando”. Insomma un argomento che non ha lasciato indifferente il conduttore che ha spiegato che, cose del genere, lo fanno davvero incavolare e che non dovrebbero succedere.

