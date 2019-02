Ultimo non ritira il premio di Casa Sanremo e RadioImmaginaria: i ragazzi fanno un appello.

Continuano la polemica dopo la fine del Festival di Sanremo 2019. Ultimo il cantante romano arrivato secondo dopo Mahmood, pare che non abbia voluto ritirare il riconoscimento realizzato dalla giuria di giovani con 80 ragazzi tra gli 11 e 22 anni. Dopo aver seguito tutte le serate del Festival di Sanremo, i ragazzi, per questo riconoscimento della giuria avevano eletto Ultimo, ma il cantante a quanto pare non ha voluto o potuto ritirare il premio. I ragazzi, quando l’hanno saputo sono rimasti molto delusi.

Leggi anche: Ultimo, bellissimo gesto verso Mara Venier: “L’ho apprezzato, è stato l’unico a farlo”

Ultimo non ritira il riconoscimento dopo Sanremo 2019, l’appello dei ragazzi

Uno dei ragazzi della giuria, in un video ha rinnovato la richiesta a Ultimo di andare a ritirare il premio che gli spetta e ha mandato anche un’email alla sua etichetta discografica, la Honiro Label, proprio per avere una risposta. La Honiro pare che abbia risposto ai ragazzi dicendo che potevano inviare il riconoscimento e, in risposta, avrebbero ricevuto una foto di Ultimo con il premio in mano. I ragazzi hanno dichiarato che questo non gli basta. Rimanendo svegli fino a tardi per tutte le notti del Festival non volevano semplicemente spedire il premio, ma volevano consegnarlo direttamente a Ultimo. I ragazzi così pare ci siano rimasti male e ancora non si sa quale sia il reale motivo per cui Ultimo non abbia voluto andare a ritirare di persona il premio di questi 80 ragazzi. I giovani della giuria hanno dichiarato che sperano vivamente che Ultimo non posso andare a ritirare il premio solo per dei problemi di tempo e impegni e si dimostrano altrettanto pronti ad andare a consegnare il premio al cantante in qualsiasi momento lui preferisca. Vedremo quindi che cosa deciderà di fare Ultimo a questo punto.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su Vieni da Me CLICCA QUI!.