Uomini e Donne, Andrea Dal Corso rompe il silenzio su Instagram: le prime parole dopo la scelta di Teresa Langella

Sono passati alcuni giorni dalla messa in onda della scelta di Teresa Langella. Eppure non ci si capacita ancora di come Andrea Dal Corso abbia potuto comportarsi in quel modo. Sembrava davvero che ci fosse feeling tra i due ragazzi. Tanto che Teresa, pochi minuti prima della scelta, aveva azzardato a dire che si stava quasi innamorando. Purtroppo, però, per lei è stata una doccia fredda il “no” del ragazzo. Ma, soprattutto, perché Andrea ha preferito relazionarsi con il padre della ragazza, svelando i reali motivi del suo rifiuto, anziché confrontarsi direttamente con lei. E così, a distanza di giorni, Andrea rompe il silenzio. E scrive alcune stories su Instagram, dedicate senz’altro alla bella napoletana.

Uomini e Donne, Andrea rompe il silenzio: le prime parole per Teresa

Tutti si aspettavano questo messaggio. E finalmente, anche se a distanza di giorni, è arrivato. Andrea Dal Corso, infatti, ha voluto spiegare perché non si è presentato alla villa per parlare direttamente con Teresa. Ma, soprattutto, per dirle da vicino il suo “no”. La bella napoletana, dobbiamo ammetterlo, è ritornata subito sui social. E, con un post dedicato al suo papà e alla sua famiglia, ha rotto subito il silenzio. Così come Antonio Moriconi, l’altro corteggiatore. A differenza di Andrea che, invece, ha aspettato un po’. Meglio tardi che mai, insomma. E così, poche ore fa su Instagram, ha scritto un pensiero a Teresa. Spiegando che la formula del programma non prevedeva affatto un incontro tra loro due. Anzi, in via del tutto eccezionale e su sua richiesta gli è stato permesso di incontrare il padre. Ovviamente, il veronese non spiega affatto i motivi che lo hanno indotto a quella scelta. Però fa una richiesta ben precisa alla napoletana: incontrarla per spiegarle e chiarire da vicino. Accetterà la proposta Teresa? Staremo a vedere.