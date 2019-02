Uomini e Donne, Karina Cascella sta con Teresa: che attacco ad Andrea

Ha creato una vera e propria spaccatura nell’opinione pubblica la scelta di Teresa Langella. O meglio, più che la sua scelta, hanno lasciato tutti a bocca aperta le conseguenze di quella scelta. In molti, infatti, non si aspettavano un rifiuto da parte di Andrea Dal Corso, o comunque non lo ritenevano possibile nei modi e nei tempi con cui si è concretizzato.

Sulla questione non si era ancora pronunciata Karina Cascella che, avendo iniziato la sua carriera proprio nel programma di Maria De Filippi, non poteva continuare a restare in silenzio. Così, in maniera del tutto inevitabile, ha deciso di rompere il silenzio schierandosi dalla parte di Teresa.

Uomini e Donne, Karina Cascella sulla scelta di Teresa

Molto chiare le parole usate da Karina che non ha usato mezzi termini per esprimere la sua posizione a tal proposito: “Penso che (Teresa, ndr) abbia fatto la scelta giusta, giusta per il suo cuore, senza rimpianti. Lui avrebbe potuto evitare, se la sua risposta era un no, tanti atteggiamenti inutili, gelosia, arrabbiature, etc. Comunque sia, le auguro il meglio”. Proprio nelle ultime ore anche lo stesso Andrea ha deciso di rompere il silenzio.