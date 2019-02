Adrian, la serie di Adriano Celentano torna in televisione: date e motivi

Sembrava fosse stato un fallimento, invece Adrian, la serie evento di Adriano Celentano torna in televisione. Ad annunciarne il ritorno è Fanpage. Il giornale infatti ha raccontato che secondo alcune indiscrezioni trapelate da persone vicine a Mediaset si vocifera proprio di un ritorno di Adrian la serie evento, improvvisamente cancellata dai palinsesti.

Adrian torna in tv dopo lo stop: cosa era successo

Intorno al 4 marzo, potrebbe infatti tornare in televisione la serie evento di Adriano Celentano che era stata bloccata per via dello stato di salute del molleggiato. L’annuncio all’epoca era relativo ad uno stop di due settimane a causa di un malanno di stagione che aveva colpito Adriano Celentano e che quindi non poteva dirigere i suoi due appuntamenti: aspettando Adrian e Adrian, La Serie. Il clan di Celentano aveva annunciato la decisione dell’artista di fermare la serie con un comunicato in cui si leggeva:”Adriano Celentano a causa di un malanno di stagione non potrà dirigere aspettando Adrian e Adrian la serie per almeno due settimane così come prescritto dai medici curanti”.

Adriano Celentano: il ritorno di Adrian, le date

Uno stop che doveva essere un ritorno, ma tuttavia Mediaset ha creato un po’ di scalpore attorno allo stop della serie perché nei palinsesti TV apparivano in programmazione due film uno il 25 febbraio è il 4 marzo che “rubavano” il posto proprio a Adrian. Sembrava così che la serie evento di Celentano fosse stata cancellata per sempre, ma ora questi rumors fanno ben pensare. Se tutto dovesse andare come previsto le nuove puntate dovrebbero tornare ogni lunedì sera in prima serata da fine febbraio. Tutto chiarito quindi. Forse Mediaset aveva messo in programmazione dei film pensando che le condizioni di salute di Adriano Celentano non fossero ancora completamente risolte. Ma ora, con questo annuncio, i fan possono tornare a sperare di vedere in prima serata questo show del molleggiato e scoprire che cosa il cantante ha in serbo per tutto il suo fidato pubblico.

