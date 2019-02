Cecilia Rodriguez, massaggio piccante per Ignazio: tutti a bocca aperta

La sorella di Belen nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare per la sua simpatia, la sua solarità e, in maniera del tutto inevitabile, per la sua bellezza decisamente al di fuori dell’ordinario. Spesso sui social, in particolare su Instagram risulta essere molto attiva e di recente ha condiviso delle foto che la ritraggono in intimo e che mozzano il fiato ai suoi fan.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen ed una delle show girl più ammirate in Italia in senso assoluto, con un riferimento alla sua vita di coppia con Ignazio Moser, allora CLICCA QUI!

Nella storia che di recente ha pubblicato sul suo profilo Instagram si vede la sorella di Belen e di Ignazio impegnata in un sentito massaggio al suo fidanzato Ignazio Moser, che nel video in questione mette in mostra quello che è il suo fisico scultoreo.

Per non perderti mai un post, una storia, un video o una foto che Belen Rodriguez condivide sui suoi canali social, in particolar modo su Instagram, allora CLICCA QUI!

Cecilia Rodriguez, massaggio per Ignazio Moser

Nel video in questione si vede la showgirl mentre massaggia l’addome di Ignazio che è davvero impressionante per quanto è muscoloso. Una storia, per ironizzare, che mette tutti d’accordo e che è una delizia per tutti, uomini e donne.