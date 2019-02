Diletta Leotta senza vestiti per il massaggio: Instagram in delirio per lei

Diletta Leotta senza vestiti per il massaggio, il popolo di Instagram va letteralmente in delirio per lei.

Diletta Leotta è oramai una delle conduttrici televisive più amate dagli italiani. La sua bellezza, insieme alla sua professionalità e simpatia, hanno stregato i telespettatori che da anni oramai la ammirano e l’apprezzano per il suo lavoro. Diletta otre ad essere bravissima nella conduzione di programmi televisivi e radiofonici è anche una bellezza rara. Proprio quest’ultima è spesso mostrata attraverso le foto che la stessa Diletta scatta e posta sul suo profilo personale di Instagram. Sui social infatti la Leotta è una vera e propria star. Oramai sono quasi quattro i milioni di seguaci della sua pagina Instagram ed ogni giorno non cessano di aumentare sempre di più. Diletta ci tiene molto al contatto con i fan ed infatti li tiene costantemente aggiornati postando foto delle sue giornate, del suo lavoro e dei suoi momenti personali. Pochi minuti fa i fan sono andati letteralmente in delirio per alcune insta-stories postate dalla conduttrice del programma calcistico Diletta Goal. In queste storie Diletta si riprende in video completamente senza vestiti.

Diletta Leotta senza vestiti nelle sue storie Instagram, fan in delirio

Diletta ama interagire con i suoi fan ed anche oggi l’ha fatto attraverso le sue storie di Instagram. Pochi minuti fa infatti la bionda conduttrice tv ha postato dei video in cui lei è senza vestiti e coperta soltanto con una asciugamano bianca. Il motivo? Diletta è in un suo momento di totale relaz su un lettino a fare un massaggio rilassante al viso. Nel vedere queste storie i fan della Leotta sono letteralmente impazziti. Diletta in questi video si lascia massaggiare il viso mentre è sdraiata ed al termine del massaggio si lascia andare ad un sorriso raggiante che ancora una volta esalta la bellezza del suo volto.