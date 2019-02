I benefici del limone sono tanti e alcuni risaputi ma oggi vi spieghiamo come possono delle fettine di limone, accanto al letto, aiutare a dormire meglio.

Nella vita di tutti i giorni ci capita spesso di far affidamento a costosi medicinali o oggetti acquistati per cercare di migliorare alcuni aspetti delle nostre giornate. Molte volte però non ci accorgiamo che alcuni oggetti naturali che si trovano quotidianamente nelle nostre case, possono portare benefici inaspettati alla nostra vita di tutti i giorni. Un esempio? Il limone!

Un limone in camera da letto: ecco tutti i benefici

Il limone fa parte della famiglia degli agrumi, e come ogni agrume ha potentissime proprietà benefiche per il nostro corpo. Il limone infatti possiede proprietà disinfettanti, sia per l’esterno del nostro corpo ma anche per gli organi interni. Ovviamente l’uso principale che ne si fa è quello in cucina, dove il limone viene utilizzato sia per condire piatti caldi e freddi, ma anche per pulire alcune parti del piano cottura. Oltre a questi utilizzi noti del limone però, ce ne sono altri che non tutti conoscono e che si tendono spesso a sottovalutare. Ad esempio dormire con un limone tagliato a spicchi sul comodino porta benefici incredibili e inaspettati! Ecco una lista dei suoi benefici:

Profuma immediatamente l’ambiente : si tratta di una soluzione molto più economica, funzionale ed ecologica rispetto ai classici profumatori per ambiente. Inoltre l’odore che rilascia il limone dopo essere stato tagliato dura anche parecchie ore.

: si tratta di una soluzione molto più economica, funzionale ed ecologica rispetto ai classici profumatori per ambiente. Inoltre l’odore che rilascia il limone dopo essere stato tagliato dura anche parecchie ore. Aria purificata in poche ore : senza l’utilizzo di alcun additivo chimico o di arnesi acquistati altrove, grazie agli spicchi di limone avrete in tutta la stanza un’aria purificata e migliore da respirare.

: senza l’utilizzo di alcun additivo chimico o di arnesi acquistati altrove, grazie agli spicchi di limone avrete in tutta la stanza un’aria purificata e migliore da respirare. Apporta benefici al nostro sonno : il limone agisce positivamente sulle difese immunitarie del nostro corpo migliorando quindi il sonno e le sue fasi.

: il limone agisce positivamente sulle difese immunitarie del nostro corpo migliorando quindi il sonno e le sue fasi. Apporta benefici alla respirazione : indicato soprattutto per coloro che soffrono di allergia o di asma. Con un limone tagliato a spicchi sul comodino si migliorerà la fase di respirazione durante il sonno che solitamente in questi soggetti è affrontata sempre in maniera delicata.

: indicato soprattutto per coloro che soffrono di allergia o di asma. Con un limone tagliato a spicchi sul comodino si migliorerà la fase di respirazione durante il sonno che solitamente in questi soggetti è affrontata sempre in maniera delicata. Aiuta a tenere la gola fresca: non solo la respirazione, ma anche la gola in se stessa risentirà dei benefici apportati dalla presenza degli spicchi di limone sul comodino.

