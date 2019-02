Einar, un nuovo disco e le date dell’instore tour 2019 per vedere il cantante dal vivo.

È uscito nella giornata di venerdì 15 febbraio il primo album di inediti di Einar, intitolato Parole Nuove. Il cantante dopo la vittoria a Sanremo Giovani è salito sul palco del teatro Ariston proprio con il brano Parole Nuove nella gara dei Big. Purtroppo la sua partecipazione a Sanremo 2019 non è andata per il meglio in quanto giovane cantante di Amici di Maria De Filippi si è piazzato penultimo. Poco importa però. Sono tanti gli esempi di cantanti famosi del Festival di Sanremo che si sono classificati delle posizioni più basse della classifica e poi hanno avuto successo.

Tracklist Parole Nuove: il nuovo album di Einar

CENTOMILA VOLTE BENE PAROLE NUOVE LA POESIA DI UN IMPREVISTO MA TU RIMANI UN’ALTRA VOLTA TE ANCORA UN PO’ IL MOMENTO PERFETTO I’M SORRY LO STESSO DI SEMPRE L’AMORE CON PAROLE NUOVE feat. Biondo

Date Instore Tour 2019 Einar

Parte poi dal 15 febbraio anche l’instore tour di Einar che porterà il giovane artista un po’ in tutta Italia per presentare il suo nuovo disco ecco le date degli instore tour 2019 DI EINAR

– 15/02/2019 | Roma @ Discoteca Laziale ore 16:30

– 17/02/2019 | Padova @ CC Piazza Grande ore 17:00

– 18/02/2019 | Varese @ Varese Dischi ore 15:00

– 18/02/2019 | Milano @ Mondadori Megastore ore 17:30

– 22/02/2019 | Roncadelle (Brescia) @ Elnòs Shopping Center ore 18:00

– 23/02/2019 | Fano (Pesaro-Urbino) @ CC Auchan Fanocenter ore 17:00

– 24/02/2019 | Ascoli Piceno @ CC Al Battente ore 17:00

– 09/03/2019 | Pontecagnano Faiano (Salerno) @ Feltrinelli c/o CC Maximall ore 17:00

– 10/03/2019 | Giugliano in Campania (Napoli) @ CC Auchan Giugliano ore 17:00

Chi è Einar: bio e carriera musicale

Ma chi è Einar? Per chi non lo conoscesse il giovane cantante classe 1993 è nato Santiago de Cuba, ma si è trasferito a Brescia da quando aveva 9 anni. Appassionato di musica impara da autodidatta a suonare la chitarra e il pianoforte. Sbarca poi ad Amici nel 2018 dove si fa apprezzare per questo timbro vocale così particolare e per le sue doti interpretativi molto forti. Arriva a classificarsi terzo al talent di Amici di Maria De Filippi e il suo primo ep è rimasto per settimane tra i dischi più venduti.

