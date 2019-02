Emanuela Tittocchia, dure accuse a Mariano Catanzaro da Barbara D’Urso: “I messaggi lo inchiodano”

Sembrava andasse a gonfie vele la storia d’amore tra Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzaro. Invece, stando a quanto dichiara l’opinionista nel salotto di Pomeriggio Cinque, la realtà è ben altro. Tanto che Emanuela è arrivato al punto di dichiarare che con persone aggressive, con ovvio riferimento a Mariano, non vuole più avere a che fare. La Tittocchia è visibilmente provata ed arrabbiata per tutto ciò che ha raccontato. Tanto da trovare in Deianira Marzano, nota web influencer, un forte e sostegno. Cos’è successo? Beh, ve lo spieghiamo immediatamente.

Emanuela Tittocchia, dure accuse a Mariano Catanzaro a Pomeriggio Cinque: “I messaggi lo inchiodano”

Il racconto di Emanuela Tittocchia è davvero da brividi. L’opinionista, infatti, ha raccontato a Barbara D’Urso di come è riuscita ad aprire gli occhi verso il suo fidanzato Mariano Catanzaro. Il tutto, a quanto pare, sembra essere nato da una discussione. Durante la quale Emanuela è scoppiata a piangere. Ciò che però, le ha dato tremendamente fastidio è l’atteggiamento che il napoletano ha avuto. “Fai la femmina”, queste sono le parole che Catanzaro avrebbe rivolto alla sua fidanzata. Insomma, della parole davvero incredibili. Ma non solo. A quanto pare, infatti, mentre il napoletano aveva una relazione con la Tittocchia, continuava a sentirsi anche con altre ragazze. “Deianira mi ha passato le prove che lui si sentiva con altre persone”, dichiara Emanuela tirando in ballo anche la Marzano. Dal canto suo, infatti, la web influencer conferma questa versione dell’attrice. Dichiarando anche che avrebbe dei messaggi che incastrerebbero il napoletano.

Emanuela Tittocchia, dure accuse a Mariano Catanzaro: lui replica su Instagram

Dopo accuse del genere la risposta di Mariano non è affatto mancato. Infatti, dopo la messa in onda di Pomeriggio Cinque, il napoletano ha risposto alle accuse della sua ex fidanzata su Instagram. “Non è carino dire così tante cose assurde sul mio conto. Se io ho avuto un atteggiamento poco carino nei tuoi confronti, lo riconosco. Ma l’ho avuto solo perché tu mi hai accusato di cose non vere, offendendomi.” Insomma, la risposta di Mariano è chiara. Come andrà a finire? Lo scopriremo.