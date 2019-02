Estrazione Million Day oggi 19 febbraio | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Ed anche oggi, dopo l’estrazione che si è tenuta ieri 18 febbraio, è tempo di Million Day. L’entusiasmo è sempre a dir poco tanto quando si parla di questa lotteria, dal momento che si tratta di una delle lotterie che entusiasmano maggiormente per il formato molto particolare che lo caratterizza. Ogni giorno alle ore 19.00 avviene questa estrazione ed in palio, per tutti coloro che vi prendono parte, c’è la possibilità di portare a casa una cifra non di poco conto, per usare un eufemismo, pari ad un milione di euro. Andiamo a vedere come fare per concorrere.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 19 FEBBRAIO 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente: 38 – 40 – 44 – 46 – 50

Estrazione Million Day oggi 19 febbraio | Come si gioca

Ecco una guida molto rapida ed al contempo dettagliata di quello che va fatto per partecipare a questo gioco. Non dovrai fare altro che acquistare in ricevitoria un biglietto di 1 € e scegliere i tuoi cinque numeri, compresi tra 1 e 55. A questo punto, incrocia le dita ed aspetta le ore 19.00 nella speranza che la tua combinazione risulti essere quella vincente. In palio, come detto, un milione di euro!

Estrazione Million Day oggi 19 febbraio | Gioca responsabile

Ricorda, però, sempre di mettere al primo posto il divertimento dal momento che la ludopatia rappresenta una piaga che sta andando via via ad allargarsi ed a diventare un problema sempre più centrale.