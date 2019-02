Estrazioni 19 febbraio Lotto Superenalotto e 10eLotto: controlla numeri

Oggi 19 febbraio 2019 vi riporteremo come sempre le ultime estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto in diretta. Questo vuol dire che in tempo reale aggiorneremo le estrazioni con i numeri vincenti ruota per ruota, per il Lotto, poi il Superenalotto e per finire il 10eLotto.

Estrazioni numeri 19 febbraio Lotto: controllare

BARI 42 82 12 19 15

CAGLIARI 34 28 88 83 26

FIRENZE 71 1 25 69 78

GENOVA 6 31 28 19 49

MILANO 61 62 69 80 32

NAPOLI 29 65 66 86 57

PALERMO 43 52 32 55 5

ROMA 59 43 10 2 81

TORINO 3 54 84 1 29

VENEZIA 73 26 56 41 74

NAZIONALE 32 70 74 22 35

Estrazioni numeri 19 febbraio Superenalotto: Jolly e Superstar

15 16 32 63 67 70

Numero Jolly 28

Superstar 88

Estrazione serale 10eLotto del 19 febbraio

1 3 6 12 26 28 29 31 34 42 43 52 54 59 61 62 65 71 73 82

Numero Oro 42

Doppio Oro 42 88

Lotto: estrazioni numeri del 16 febbraio 2019

BARI 28 63 65 75 58

CAGLIARI 15 66 21 36 26

FIRENZE 63 24 17 16 55

GENOVA 64 32 87 71 51

MILANO 48 42 76 45 50

NAPOLI 75 13 66 47 89

PALERMO 29 13 6 27 75

ROMA 54 36 4 73 7

TORINO 82 42 40 24 36

VENEZIA 73 86 78 3 8

NAZIONALE 4 43 23 45 80

Superenalotto: estrazioni numeri del 16 febbraio

NUMERI VINCENTI: 42 10 80 17 59 61

Numero Jolly: 65

Numero SuperStar: 64

10 e Lotto: estrazioni del 16 febbraio

13 15 17 21 24 28 29 32 36 42 48 54 63 64 65 66 73 75 82 86

Numero Oro: 28 Doppio Oro: 28 63

Estrazioni Lotto del 14 febbraio 2019

BARI: 76, 26, 22, 71, 49

CAGLIARI: 31,37,46, 39, 59

FIRENZE: 11, 31, 26, 61,20

GENOVA: 47,41, 26, 19, 64

MILANO: 27, 3, 66, 14, 73

NAPOLI: 86, 73, 18, 2, 17

PALERMO: 5, 67, 9, 86,66

ROMA: 82, 30, 79, 15, 59

TORINO: 4, 40, 41,16,61

VENEZIA: 43, 63 ,12, 73, 21

NAZIONALE 19, 1, 21, 84,88

Estrazioni SuperEnalotto del 14 febbraio 2019

NUMERI VINCENTI: 47,78,76,30, 83,4

Numero Jolly: 53

Numero SuperStar: 65

Estrazioni 10eLotto del 14 febbraio 2019

I numeri vincenti del 10 e Lotto: 1, 2,4, 6,7,8,13. 33, 34, 35, 39,47, 48, 53, 57, 65, 76, 79, 88, 89

Numero Oro 33

Doppio Oro 33, 34

Estrazione del Lotto di oggi 12 febbraio 2019

BARI 83 1 31 84 67

CAGLIARI 41 52 77 61 36

FIRENZE 70 46 52 44 61

GENOVA 36 17 83 78 28

MILANO 77 29 50 62 7

NAPOLI 9 63 86 10 49

PALERMO 4 44 51 57 68

ROMA 32 78 22 74 24

TORINO 62 86 67 83 56

VENEZIA 49 17 76 32 84

NAZIONALE 40 34 78 66 7

Superenalotto, numeri estratti di oggi 12 febbraio

14 28 64 69 84 90

Numero Jolly 27

Superstar 90

10eLotto, estrazione serale martedì 12 febbraio

1 4 9 17 29 31 32 36 41 44 46 49 52 62 63 70 77 78 83 86

Numero Oro 83

Doppio Oro 83 1

Lotto: estrazioni di sabato 9 febbraio 2019

BARI 84 51 52 60 7

CAGLIARI 68 4 75 76 34

FIRENZE 10 6 32 76 79

GENOVA 47 78 20 22 43

MILANO 83 58 26 7 14

NAPOLI 79 60 63 50 52

PALERMO 79 8 81 66 80

ROMA 63 59 24 86 45

TORINO 50 57 9 12 74

VENEZIA 59 9 83 37 81

NAZIONALE 78 69 80 38 54

Superenalotto: estrazioni del 9 febbraio 2019

5 26 43 52 63 90

Numero Jolly 6

Superstar 2

10 e Lotto: estrazione del 9 febbraio

4 – 6 – 8 – 9 – 10

47 – 50 – 51 – 52 – 57

58 – 59 – 60 – 63 – 68

75 – 78 – 79 – 83 – 84

Numero Oro: 84

Doppio Oro: 84 – 51

SuperEnalotto, quote ultima estrazione

Punti 6 nessun vincitore

Punti 5+1 all’unico vincitore vanno 581.792,09€

Punti 5 ai 6 vincitori vanno 31.327,27€

Punti 4 ai 466 vincitori vanno 420,03 €

Punti 3 ai 18.475 vincitori vanno 31,42€

Punti 2 ai 308.864 vincitori vanno 5,79€

Quote Superstar

5 Stella nessun vincitore

4 Stella all’unico vincitore vanno 42.003,00€

3 Stella ai 79 vincitori vanno 3.142,00€

2 Stella ai 1.354 vincitori vanno 100,00€

1 Stella ai 8.974 vincitori vanno 10,00€

0 Stella ai 21.596 vincitori vanno 5,00 €