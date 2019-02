Federica Nargi, completo intimo trasparente: si vede tutto, follower in delirio

Federica Nargi ha lasciato tutti di stucco nella presentazione della nuova collezione di intimo. Capelli bagnati e… vestiti? Pochi. Veramente pochi. Si tratta sicuramente di una foto che risale a qualche mese fa, in quanto adesso la bella Federica è in stato interessante. Sempre bellissima, anche adesso. Non che con la pancia non possa scattare foto altrettanto stupende come questa. Ma, forse, per una collezione di intimo bisognava avere un fisico da modella.

Federica Nargi in intimo in questa foto postata su Instagram:

Federica Nargi e la famiglia che si allarga

La storia con Alessandro Matri va a gonfie vele. “Una vita felice dev’essere piena d’amore”: è con queste parole che Federica Nargi annunciò ufficialmente l’arrivo imminente del secondo figlio. La stupenda modella ha incantato tutti anche con quella foto, in cui ha una pancia abbastanza pronunciata che ci fa pensare sia almeno al quinto mese di gravidanza.

A quanto pare, Federica ama la famiglia. Quella da cui proviene e quella che si sta costruendo adesso con il calciatore del Sassuolo, Alessandro Matri. Federica è una delle bellezze d’Italia più ammirate dal pubblico maschile ed anche da quello femminile. Le donne, infatti, vedono in lei un’icona di bellezza. Glielo scrivono spesso anche sui profili social, magari tra i commenti. D’altronde, è innegabile: Federica Nargi ha un viso d’angelo e non solo. In molti le chiedono anche – sempre tra i commenti – se ci sono progetti lavorativi nel suo futuro immediato. Beh, a questa domanda potremmo sicuramente rispondere che questo è il momento di pensare al nascituro, non di certo al lavoro. Di sicuro, però, non ci dispiacerebbe vederla in tv per qualche intervista. Magari, proprio a raccontare questa nuova avventura davanti a cui l’ha messa la vita. L’arrivo di un figlio è anche questo, no?

