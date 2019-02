Irama, incredibile traguardo a sorpresa: i fan non credono ai propri occhi

Irama è senz’altro uno dei cantanti più sorprendenti. Dopo la vittoria ad Amici 17 meno di un anno fa, il cantante ha riscosso un notevole successo. Tantissimi, infatti, sono i singoli, tra cui il tormentone estivo Nera, che hanno conquistato tutti. Tuttavia, però, le strade del successo sono infinite. Tanto è vero che, il fidanzato di Giulia De Lellis, è reduce da un indimenticabile Festival di Sanremo. Irama, infatti, ha partecipato alla manifestazione musicale d’eccellenza con la sua canzone La ragazza con il cuore di latta. Una canzone che ha fatto innamorare tutti, soprattutto per il profondo significato delle parole. Ma non è finita qui. Perché, poche ore fa, il cantante ha fatto un annuncio a sorpresa su Instagram.

Irama, nuovo traguardo a sorpresa: i fan stentano a crederci

Il successo di Irama, come dicevamo, continua. Merito senz’altro delle profonde canzoni che il cantautore scrive. Così come il singolo presentato sul palco dell’Ariston. Ma in generale il suo Album Giovani. Ed è proprio in merito a questo che Irama, poche ore fa, ha fatto un importante annuncio. E lo ha fatto, tra l’altro, con una persona davvero speciale. “Ti voglio bene Loredana”, scrive l’ex vincitore di Amici a corredo di un tenero scatto con l’inimitabile Loredana Bertè. E poi continua: “Sono orgoglioso di annunciare che l’album Giovani è disco di platino.” Insomma, un grandissimo traguardo. Ed, infatti, sono tantissimi i fan che glielo sottolineano. Facendogli i complimenti. Non poteva mancare, ovviamente, il commento della sua metà Giulia De Lellis. Ma non solo. C’è chi, addirittura, sogna un duetto con Loredana. Chissà, mai dire mai!