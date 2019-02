Isola, Soleil contro le sorelle Mihajlovic discute della “sopresa” riservata alle due concorrenti che si rivela un’amara verità.

Nel daytime dell’Isola Dei Famosi di oggi sono state viste varie discussioni tra i naufraghi e le sorelle Mihajlovic. Tutto è iniziato quando Virginia e Viktorija sono state chiamate dal reality per andare al Covo in attesa di una “sorpresa“. Il bello è stato proprio quello che hanno trovato. Nessuna sorpresa, bensì un’amara verità: un videomessaggio che trasmetteva i commenti negativi fatti dagli altri concorrenti nei loro confronti. Infatti come è possibile vedere all’interno del daytime, gran parte dei naufraghi non ha dedicato belle parole alle due ragazze. In tutti i giudizi la lamentela principale deriva dal fatto che le due sorella non si danno abbastanza da fare per quanto riguarda le varie mansioni sull’Isola.

LEGGI ANCHE –> Isola dei Famosi 2019, Giorgia Venturini vuole andare via dal reality

Isola, Soleil contro le sorelle Mihajlovic: “Vi vedo mosce…”

Al loro ritorno sull’Isola, le due ragazze hanno chiarito che non era una sorpresa quella dedicata a loro bensì un video attacco. In questo caso per cercare di trovare spiegazioni nei vari giudizi negativi dati, tra i naufraghi nasce un’accesa discussione. In particolare la naufraga da poco approdata sull’Isola, Soleil Sorge, ribadisce e sottolinea ciò che si è visto all’interno del video: “Io per la prima volta mi sono rilassata un attimo, cosa che invece voi fate da quando io sono arrivata”. Soleil inoltre continua il discorso definendo e rivolgendosi più volte alle due naufraghe come “mosce”. Ovviamente le interpellate sentendo questa provocazione da parte della naufraga Soleil, non rimango in silenzio, anzi, di pronta risposta una delle due ragazze commenta l’ex corteggiatrice dicendo: “Meglio essere moscia che una serpe come te”.

Per ulteriori news su L’Isola dei Famosi 2019, i concorrenti, le opinioniste, le foto più belle della conduttrice e tutto quello che c’è da sapere sul reality -–> clicca qui