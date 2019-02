Karl Lagerfeld si è spento oggi 19 febbraio all’età di 86 anni: ecco chi era, la sua famosa dieta e la gattina Choupette sua compagna di vita.

Lutto nel mondo della moda. Si è spento oggi all’età di 86 anni Karl Lagerfeld direttore creativo di case di alta moda come Chanel e Fendi. L’uomo si è spento nella sua abitazione a quanto pare per problemi di salute legati all’età, ma ancora non ci sono notizie certe sulla reale causa della sua morte. La notizia della sua scomparsa circola da pochissimo sul web e le star stanno iniziando ad unirsi al cordoglio per la scomparsa di quest’uomo così poliedrico e artisticamente importante.

Chi era Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld è sempre stato appassionato di moda e nella sua vita ha collaborato con tantissime case di haute couture, aprendone anche una sua, omonima. Tra i vari impieghi nel mondo della moda lo ricordiamo come direttore artistico e creativo di Chanel e Fendi, ma ha collaborato anche con H&M creando per loro alcuni capi speciali. Karl Lagerfeld ha poi creato degli abiti ad hoc per Madonna e Kyle Mingoue senza dimenticare che il suo lato artistico era sfociato anche nella fotografia. Da buon fotografo ha così immortalato decine di artisti famosi, ma soprattutto ricordiamo Marylin Manson.

Karl Lagerfeld: dieta e la gattina Choupette

Le curiosità sulla vita di Karl Lagerfeld sono tantissime a cominciare dalla famigerata dieta di Karl Lagerfeld che gli fece perdere 43 chili in 13 mesi. Una sorta di record incredibile da cui, il dietista in questione, fece nascere un libro e una vera e propria dieta seguita in tutto il mondo. Ma non solo, Karl Lagerfeld è balzato agli onori delle cronache anche per la sua gatta Choupette. Un bellissimo esemplare di gatto bianco che aveva persino un suo personalissimo profilo Instagram. La gattina veniva ritratta in ogni posa possibile ed immaginabile, ma sempre con un’eleganza straordinaria che ben si confà ad una micia della moda come lei.

