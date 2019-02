Mariana Rodriguez e Simone Susinna: la notizia che fa gioire i fan

Mariana Rodriguez e Simone Susinna, attraverso i social arriva la notizia che fa gioire i fan della coppia.

Mariana Rodriguez e Simone Susinna nell’ultimo periodo stavano attraversando un periodo di crisi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi si erano praticamente lasciati. Oggi però i fan della coppia possono tornare a gioire, perché Mariana e Simone sono tornati nuovamente insieme. A rivelarlo è la bellissima modella venezuelana attraverso il suo profilo Instagram con queste parole: “Non bisogna capire, bisogna amare”, con in allegato una foto in compagnia del fidanzato moro siciliano. E’ inutile dire che i fan sono esplosi di gioia e hanno mostrato tutta la loro felicità inondando di like e commenti positivi il post di Mariana. La coppia si era separata subito dopo Natale a causa di alcune diversità di vedute. A chiudere la storia, fu Simone che non accettò di passare il capodanno lontano da Mariana che decise di trascorrerlo con i suoi genitori: “Ho semplicemente detto a Simone che sentivo l’esigenza di trascorrere il Capodanno con i miei genitori, che si sono trasferiti in Argentina e non vedevo da cinque anni. Ma lui non ha capito. Avevamo programmato di andare in montagna con gli amici. Ma all’ultimo ho deciso di dare buca a tutti, Simone compreso“. Queste le parole della Rodriguez.

Per essere sempre aggiornati in tempo reale sulla storia d’amore tra Simone e Mariana allora CLICCA QUI

Simone e Mariana: il motivo che li ha portati ad allontanarsi

Mariana dunque voleva trascorrere un po’ di tempo con la famiglia a Capodanno. Questo però voleva dire stare lontano dal suo amato Simone che non l’ha presa per niente bene, al punto da lasciarla: “Mi ha chiesto perché non avessi rinviato il mio viaggio di una settimana, così saremmo potuti partire insieme. Non ci vedevo nulla di male a trascorrere il Capodanno separati, visto che abbiamo sempre fatto tutto insieme. Ha detto che ho un carattere troppo forte e che tra noi era finita“. Furono queste le parole di Mariana in merito alla separazione. Ora però è tutto rientrato e l’amore ha prevalso, fortunatamente.